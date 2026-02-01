Футзал

Олександр Косенко поділився своїми думками після гри з французами.

Головний тренер збірної України Олександр Косенко прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу Євро-2026 проти Франції (2:4).

"Ми програли матч і вітаємо Францію з виходом у півфінал. Це був справді хороший поєдинок із боку обох команд.

У додатковий час нам не вистачило сил чи голів для позитивного результату. Ми також могли забити в кінці другого тайму, але не зробили цього, а після того, як програвали — 1:2, хотіли натиснути, але знову пропустили й зазнали поразки", — наводить слова Косенка прес-служба клубу.

