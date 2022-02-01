Футзал

Команда Грузии уступила российской команде в 1/4 финала европейского первенства.

Завершился очередной поединок 1/4 финала Евро-2022 по футзалу, в котором в очном противостоянии сошлись команды России и Грузии.

Российской команде с трудом удалось обыграть соперника благодаря голу Ниязова и дублю Чишкалы, что позволило ей пробиться в следующую стадию европейского первенства. Грузинам, в свою очередь, удалось лишь единожды забить в данном поединке, а автором гола стал Бруно Петри.

Стоит отметить, что победитель этого противостояния встретится со сборной Украины в полуфинале Евро-2022. Таким образом, нашей команде предстоит встреча с Россией, которая состоится в пятницу, 4 февраля.

Россия — Грузия 3:1

Голы: Ниязов, 23, Чишкала, 28, 40 — Бруно Петри, 24