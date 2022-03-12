Футзал

У міні-турнірі має зіграти жіноча збірна України.

Жіноча збірна України з футзалу подолала складний шлях до чемпіонату Європи-2022, який має пройти у португальському містечку Гондомара, завдяки перемозі в групі 3, де також брали участі команди Фінляндії, Бельгії та Чехії.

Фінальна частина турніру, у якій наші футзалістки повинні були змагатися за перемогу проти Іспанії та Португалії, у тому числі зігравши півфінальний матч проти діючих володарок трофею, "Фурії Роха", мала відбутися 25-27 березня 2022 року.

Однак, через черговий акт агресії проти нашої країни, УЄФА був вимушений перенести змагання на невизначений термін, про що сповістив на своєму офіціальному сайті.

Нагадаємо, що в плей-офф мали взяти участь представниці країни-агресора, проте їх, які у всіх інших видах спорту, було дискваліфіковано.