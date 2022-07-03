Футзал

Команда мінімально переграла Угорщину.

В рамках матчу за третє місце на Євро-2022 жіноча збірна України з футзалу зустрілась із командою Угорщини.

У напруженому поєдинку підопічні Олега Шайтанова змогли подолати суперниць — Титова та Воловенко здобули для "жовто-синіх" комфорту перевагу у два м'ячі, на що Угорщина змогла відповісти лише точним ударом Горват.

Відзначимо, що це перші медалі в історії жіночої команди з футзалу.

Угорщина — Україна — 1:2 (0:1)

Голи: Горват (39) — Титова (9), Воловенко (23).

Угорщина: Торма — Фюлеп, Тот, Кращенич, Горват — Харгаш, Салькаї, Фабіан, Фольк, Чепрегі, Івегеш, Кото, Варга (к), Кох.

Україна: Сагайдачна — Гриценко, Скибіна, Дубицька, Форсюк (к) — Кислова, Дрозд, Титова, Кирильчук, Воловенко, Бабенко, Єрьоменко, Бурлаченко, Рубан.

Попередження: Івегеш (13), Фольк (18) — Рубан (35).