Команда Дмитра Бербенцева буде представляти Україну у єврокубках.
МФК Продексім
07 липня 2022, 22:12
У штаб-квартирі УЄФА, сьогодні, 7 липня, відбулося жеребкування попереднього та основного раунду Ліги чемпіонів.
Україну у відборі до групового етапу футзальної Ліги чемпіонів представлятиме Продексім з міста Херсон.
Клуб потрапив у четверту групу кваліфікаційного раунду, де його суперниками стануть португальська Бенфіка, угорський Халадаш та румунський Юнайтед Галац.
Відзначимо, що у груповий етап за правилами кваліфікації проходять команди, які зайняли з першого по третє місце у групі.
Щодо дати матчів, то про них стане відомо пізніше. Усі поєдинки цієї стадії мають бути зіграні до 30 жовтня.