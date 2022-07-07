Футзал

Команда Дмитра Бербенцева буде представляти Україну у єврокубках.

У штаб-квартирі УЄФА, сьогодні, 7 липня, відбулося жеребкування попереднього та основного раунду Ліги чемпіонів.

Україну у відборі до групового етапу футзальної Ліги чемпіонів представлятиме Продексім з міста Херсон.

Клуб потрапив у четверту групу кваліфікаційного раунду, де його суперниками стануть португальська Бенфіка, угорський Халадаш та румунський Юнайтед Галац.

Відзначимо, що у груповий етап за правилами кваліфікації проходять команди, які зайняли з першого по третє місце у групі.

Щодо дати матчів, то про них стане відомо пізніше. Усі поєдинки цієї стадії мають бути зіграні до 30 жовтня.