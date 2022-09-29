Футзал

Футзальна команда готується розпочати відбірковий етап.

Головний тренер національної збірної України з футзалу Олександр Косенко оприлюднив заявку на стартові матчі основного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2024.

Воротарі: Кирило Ципун (П’яст, Польща), Олександр Сухов (ХІТ), Юрій Савенко (Ураган)

Універсали: Петро Шотурма, Ігор Корсун, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк, Микола Микитюк (всі – Ураган), Михайло Зварич, Сергій Малишко, Віталій Радевич (всі – Енергія), Євген Сірий, Ігор Чернявський (обидва – ХІТ), Андрій Мельник (CLUST), Ярослав Лебідь (Космос, Естонія).

Зазначимо, що тренувальний збір команди розпочнеться 3 жовтня, повідомляє Футзальна асоціація України.

Нагадаємо, що поєдинок зі збірною Косова відбудеться 7 жовтня у Саласпілсі, а матч проти Нідерландів 11 жовтня прийматиме Єлгава. Початок обидвох зустрічей о 19:00.