Футзал

До вашої уваги трансляція поєдинку відбору до ЧС-2024.

Сьогодні, 8 березня, у місті Алмері відбудеться матч кваліфікації чемпіонату світу 2024 року з футзалу, в якому зустрінуться Нідерланди та Україна.

Варто зазначити, що для України цей поєдинок не має жодного турнірного значення: українці вже вийшли з групи з першого місця, маючи в активі дев'ять пунктів. У Нідерландів нині чотири очки.

Відео онлайн-трансляція:

Зазначимо, що матч розпочнеться о 21:00 за київським часом.