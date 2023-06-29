Футзал

Жеребкування відбудеться у швейцарському Ньоні у середу, 5 липня.

ФК ХІТ стартує у футзальній Лізі Чемпіонів сезону 2023/24 з Основного раунду, Шлях "А", повідомляється на офіційній сторінці клуба в Instagram.

Жеребкування відбудеться у швейцарському Ньоні у середу, 5 липня.

До Шляху "А" потрапив чинний переможець турніру, іспанський клуб Пальма Футзал, одинадцять клубів з найвищим рейтингом та команди, які посідають 16-19 місця у клубному рейтингу (ХІТ у рейтингу УЄФА посідає 17-те місце).

Відповідно, до Шляху "Б" потрапили дев’ять команд, які пройдуть Попередній раунд, а також команди, які у клубному рейтингу посідатимуть 12-15 та 20-22 місця.

До Елітного раунду вийдуть по три найкращі команди з кожної групи Шляху "А" Основного раунду, а також переможці груп Шляху "Б".

На скріні - можливі суперники ХІТу.