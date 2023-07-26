Футзал

Турнір проходив у хорватському Спліті з 18 по 26 липня.

У хорватському Спліті з 18 по 26 липня пройшов чемпіонат Європи з футзалу серед закладів вищої освіти.

Україну на турнірі представляли дві команди – чемпіон серед чоловічих студентських команд, коледж фізичного виховання з Івано-Франківська та жіноча команда Українського державного університету ім. М. Драгоманова із Києва, яка є володарем Кубка України серед жіночих колективів.

Українські футзалісти стали переможцями чоловічого турніру. На груповому етапі українці пройшли хорватів, швейцарців, французів та естонців. У чвертьфіналі були сильнішими за грузинів, у півфіналі — французів, а у фіналі обіграли Бернайський університет з рахунком 4:3.

Українські футзалістки посіли друге місце, поступившись у фіналі Університету короля Хуана-Карлоса з Іспанії з рахунком 4:8.

У групі українки обіграли Хорватію та Португалію. У чвертьфіналі була обіграна Фінляндія, а півфіналі — Португалія.

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