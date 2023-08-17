Футзал

Київська команда двічі вразила ворота супротивника.

В рамках поєдинку за Суперкубок України ХІТ грав проти Кардинал-РІвне та здобув перемогу з рахунком 2:0.

Обидва голи відбулись в другій половині грі. Чернявський відкрив рахунок на 21 хвилині, а вже під завісу гри Абакшин подвоїв перевагу.

Зазначимо, що київська команда виграла лігу, а рівненська – Кубок України.

Слід сказати, що команди тричі йшли в укриття через повітряну тривогу, тому розпочали матч з затримкою, а також гра переривалась в першому таймі.

ХІТ - Кардинал-Рівне 2:0

Голи: Чернявський, 21, Абакшин, 39

Нагадаємо, на Football.ua доступна повна трансляція матчу за Суперкубок України між ХІТом та Кардинал-Рівне.