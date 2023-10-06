Футзал

Підопічні Олександра Косенка відправили у ворота суперника шість м'ячів.

У другому турі кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2024 з футзалу національна збірна України зустрілася з Сербією та зуміла здобути більш ніж впевнену перемогу.

Ще у першому таймі підопічні Олександра Косенка зуміли забити у ворота сербської команди чотири м'ячі при одному пропущеному, а вже після перерви "синьо-жовті" збільшили свою перевагу в рахунку.

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу збірної України з футзалу з рахунком 6:1, що стало другою перемогою для "синьо-жовтих" у цьому відборі на світову першість. Раніше наша команда розгромила Бельгію з рахунком 10:2 та поступилася Польщі з рахунком 2:3.

Сербія — Україна 1:6

Голи: Вашич, 11 — Швед, 1, 9, Абакшин, 8, 31, Жук, 9, Корсун, 25

Стартовий склад збірної України: