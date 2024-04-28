Жеребкування групового раунду відбудеться наприкінці травня.
фото АФУ
28 квітня 2024, 11:27
У період із 14 вересня по 6 жовтня 2024 року в Узбекистані відбуватиметься чемпіонат світу-2024 з футзалу.
Кваліфікаційні раунди у всіх відповідних зонах добігли до завершення напередодні, і в підсумки стали відомі 24 країни, які матимуть представництво на великому форумі.
Зокрема, збірна України відібралась на турнір у європейській частині кваліфікації та долучиться до Іспанії, Франції, Хорватії, Казахстану, Португалії та Нідерландів у основному раунді змагань.
Від Африки поїдуть на турнір Лівія, Ангола та Марокко, від зони КОНКАКАФ — Куба, Панама, Гватемала та Коста-Ріка, Південну Америку представлятимуть Бразилія, Парагвай, Венесуела та Аргетина, від Азії гратимуть Іран, Таїланд, Афганістан, Таджикистан та Узбекистан (господар турніру), а останній слот залишила за собою Нова Зеландія від Океанії.
Жеребкування групового раунду відбуватиметься 26 травня в Самарканді.
Чемпіонат світу-2024 в Узбекистані стане першим заходом ФІФА, який відбуватиметься в Центральній Азії.