Футзал

Жеребкування групового раунду відбудеться наприкінці травня.

У період із 14 вересня по 6 жовтня 2024 року в Узбекистані відбуватиметься чемпіонат світу-2024 з футзалу.

Кваліфікаційні раунди у всіх відповідних зонах добігли до завершення напередодні, і в підсумки стали відомі 24 країни, які матимуть представництво на великому форумі.

Зокрема, збірна України відібралась на турнір у європейській частині кваліфікації та долучиться до Іспанії, Франції, Хорватії, Казахстану, Португалії та Нідерландів у основному раунді змагань.

Від Африки поїдуть на турнір Лівія, Ангола та Марокко, від зони КОНКАКАФ — Куба, Панама, Гватемала та Коста-Ріка, Південну Америку представлятимуть Бразилія, Парагвай, Венесуела та Аргетина, від Азії гратимуть Іран, Таїланд, Афганістан, Таджикистан та Узбекистан (господар турніру), а останній слот залишила за собою Нова Зеландія від Океанії.

Жеребкування групового раунду відбуватиметься 26 травня в Самарканді.

Чемпіонат світу-2024 в Узбекистані стане першим заходом ФІФА, який відбуватиметься в Центральній Азії.