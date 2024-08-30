Футзал

Тепер на "синьо-жовтих" чекає подорож до Казахстану.

Збірна України з футзалу в товариському матчі в Боснії і Герцеговині зустрілася зі збірною Лівії.

Андрій Мельник приніс колективу Олександра Косенка перевагу в два м'ячі, ставши автором двох голів у ворота лівійців у першому таймі зустрічі. Проте, втримати перемогу "синьо-жовті" не зуміли, двічі пропустивши в ході другої половини контрольного поєдинку.

Лівія — Україна 2:2

Голи: Зріг, 24, Саід, 39 — Мельник, 4, 14

Далі збірна України має вирушити до Казахстану, де продовжить підготовку до чемпіонату світу-2024. Турнір проходитиме в Узбекистані з 14 вересня до 6 жовтня.

Календар матчів збірної України на груповому етапі футзального ЧС-2024:

15.09 Аргентина — Україна

18.09 Ангола — Україна

21.09 Україна — Афганістан