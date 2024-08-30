Тепер на "синьо-жовтих" чекає подорож до Казахстану.
Фото АФУ
30 серпня 2024, 20:33
Збірна України з футзалу в товариському матчі в Боснії і Герцеговині зустрілася зі збірною Лівії.
Андрій Мельник приніс колективу Олександра Косенка перевагу в два м'ячі, ставши автором двох голів у ворота лівійців у першому таймі зустрічі. Проте, втримати перемогу "синьо-жовті" не зуміли, двічі пропустивши в ході другої половини контрольного поєдинку.
Лівія — Україна 2:2
Голи: Зріг, 24, Саід, 39 — Мельник, 4, 14
Далі збірна України має вирушити до Казахстану, де продовжить підготовку до чемпіонату світу-2024. Турнір проходитиме в Узбекистані з 14 вересня до 6 жовтня.
Календар матчів збірної України на груповому етапі футзального ЧС-2024:
15.09 Аргентина — Україна
18.09 Ангола — Україна
21.09 Україна — Афганістан