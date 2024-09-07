Перший суперник "синьо-жовтих" — Аргентина.
Збірна України з футзалу, фото АФУ
07 вересня 2024, 19:52
Команди-учасниці цьогорічного чемпіонату світу з футзалу оголосили свої заявки на турнір.
ЧС в Узбекистані розпочнеться за тиждень, 14 вересня, а завершиться 6 жовтня. Заявка збірної України з 14 гравців виглядає наступним чином:
Воротарі: 1. Кирило Ципун (П'яст, Польща), 2. Олександр Сухов (ХІТ), 12. Юрій Савенко (Aurora)
Польові гравці: 3. Назар Швед (Євробус, Польща), 4. Андрій Мельник (ХІТ), 5. Євгеній Жук (ХІТ), 6. Микола Микитюк (Кордоба Патрімоніо, Іспанія), 7. Ростислав Семенченко (Aurora), 8. Ігор Чернявський (ХІТ), 9. Даниїл Абакшин (ХІТ), 10. Михайло Зварич (Енергія), 11. Артем Фаренюк (Євробус, Польща), 13. Ігор Корсун (Осасуна Магна, Іспанія), 14. Петро Шотурма (Ураган)
Календар матчів збірної України на груповому етапі футзального ЧС-2024:
15.09 Аргентина — Україна
18.09 Ангола — Україна
21.09 Україна — Афганістан