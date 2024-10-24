Футзал

Football.ua представляє відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів з футзалу, що відбувся 24 жовтня 2024 року.

У матчі другого туру групового етапу футзальної Ліги чемпіонів київський ХІТ поступився іспанській Картахені (1:4).

Іспанці відкрили рахунок у матчі на 16 хвилині зусиллями Мухудіна, а потім на початку другого тайму перевагу подвоїв Хіль.

На 26 хвилині Кавальканте забив третій м'яч у ворота української команди, а через п'ять хвилин він оформив дубль. На все це ХІТ відповів результативним ударом Абакшина.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ХІТ — Картахена у рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2024/25 з футзалу:

ХІТ Київ — Джимбі Картахена 1:4

Голи: Абакшин, 32 — Мухудін, 16, Хіль, 22, Кавальканте, 26, 31.

ХІТ Київ: Сухов — Мельник, Жук, Поночевний, Чернявський.

Запасні: Кравець, Подлюк, Сметаненко, Шеремета, Педяш, Горпинич, Ніжник, Абакшин, Сірий.

Джимбі Картахена: Солано — Валтіньо, Мельядо, Хесус, Хіль.

Запасні: Алькараз, Лінгарес, Кавальканте, Рамірес, Ернандес, Мотта, Флюкса, Мухудін.

Попередження: Сухов, Поночевний, Горпинич — Хіль.