Футзал

Football.ua представляє відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів з футзалу, що відбувся 23 жовтня 2024 року.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів з футзалу київський ХІТ зустрівся у Бельгії з місцевим Андерлехтом, де зазнав розгромної поразки з рахунком 2:8.

Команда Олега Лук'яненка спробувала оговтатися після провального стартового відрізку, проте другий тайм знову підтвердив помітну перевагу бельгійців у цій грі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ХІТ — Андерлехт у рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2024/25 з футзалу:

ХІТ Київ — Андерлехт 2:8

Голи: Мельник, 8, Жук, 15 — Грелло, 1, 23, Рангел, 7, 29, 35, де Матос, 7, 15, 26

Склад ФК ХІТ:

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