Футзал

Чемпіон України програв свій другий матч у єврокубковому турнірі.

Київський ХІТ у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів поступився іспанській Картахені з рахунком 1:4.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі з моментами двох команд, але на 16 хвилині Сухейль Мухудін вивів іспанців вперед.

Другий тайм розпочався з другого голу у виконанні Картахени, у складі якої відзначився Даріо Хіль. Через чотири хвилини Франціско Кавальканте забив третій м'яч у ворота киян, а потім на 31 хвилині він оформив дубль дальнім ударом.

За дві хвилини чемпіон України зміг таки відповісти зусиллями Данила Абакшина, який чудово розібрався з опонентом та пробив над воротарем.

Таким чином, ХІТ поступився у другому матчі поспіль — у першій грі українці програли бельгійському Андерлехту (2:8).

У заключному турі групової стадії турніру ХІТ зіграє проти польського Любарта. Гра відбудеться 26 жовтня.

ХІТ Київ — Джимбі Картахена 1:4

Голи: Абакшин, 32 — Мухудін, 16, Хіль, 22, Кавальканте, 26, 31.

ХІТ Київ: Сухов — Мельник, Жук, Поночевний, Чернявський.

Запасні: Кравець, Подлюк, Сметаненко, Шеремета, Педяш, Горпинич, Ніжник, Абакшин, Сірий.

Джимбі Картахена: Солано — Валтіньо, Мельядо, Хесус, Хіль.

Запасні: Алькараз, Лінгарес, Кавальканте, Рамірес, Ернандес, Мотта, Флюкса, Мухудін.

Попередження: Сухов, Поночевний, Горпинич — Хіль.