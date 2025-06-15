Футзал

Наставник київської команди поділився своїми емоціями після здобуття чемпіонства.

Головний тренер ХІТа Олег Лук'яненко прокоментував перемогу над Aurora у фінальній серії за чемпіонський титул футзальної Екстра-ліги.

"Я дуже щасливий. Я дуже радий, що у нашої команди все вийшло і ми втретє поспіль стали чемпіонами.

Але я маю сказати, що все було непросто. Кожне чемпіонство важке, особливо останнє, яке було здобуто сьогодні.

У минулій грі у нас трохи не вийшло. Ми не змогли налаштуватися належним чином, але сьогодні ми більше хотіли, були більш матованими і думаю, що ми ні в якому разі не хотіли віддавати чемпіонство.

Навіть коли ми пропустили два м'ячі, я, як і раніше, вірив у всіх гравців, що ми можемо дотиснути. Нам трохи не вистачало – ми створювали моменти, але була низька реалізація, через що ми втратили концентрацію та Aurora зрівняла рахунок. Хлопці зібралися, і це показує, що це потужна команда, яка продовжує прогресувати.

Майбутнє буде у майбутньому, а сьогодні ми заслужили святкувати нашу перемогу", — наводить слова Лук'яненка прес-служба АФУ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ХІТ — Aurora.