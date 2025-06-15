Футзал

Дивіться відео найкращих моментів матчу футзальної Екстра-ліги, що відбувся 15 червня 2025 року.

У четвертому матчі фінальної серії футзальної Екстра-ліги-2024/25 ХІТ у київському дербі обіграв Aurora з рахунком 4:2.

Перемогу команді Олега Лук'яненка принесли забиті м'ячі у виконанні Руслана Шеремети, Олександра Сметаненка, Ігоря Чернявського та Олександра Педяша. У гостей автором голів став Станіслав Моспан, який оформив дубль.

Таким чином ХІТ виграв серію з рахунком 3:1 та втретє поспіль став чемпіоном України, а для Aurora це найкращий результат в історії клубу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ХІТ - Aurora в рамках фіналу футзальної Екстра-ліги-2024/25:

ХІТ — Aurora 4:2 (рахунок у серії — 3:1)

Голи: Шеремета, 16, Сметаненко, 21, Чернявський, 36, Педяш, 38 — Моспан, 27, 31.