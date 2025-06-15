Футзал

Третє чемпіонство поспіль для молодої київської команди.

Київський ХІТ став чемпіоном футзальної Екстра-ліги за підсумками сезону-2024/25.

У фінальній серії команда Олега Лук'яненка здобула перемогу над Aurora з рахунком 3:1, а останній матч закінчився з рахунком 4:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 16 хвилині зусиллями Руслана Шеремети, після чого на старті другого тайму ХІТ подвоїв перевагу завдяки голу Олександра Сметаненка.

Потім на 27 хвилині Станіслав Моспан скоротив відставання в рахунку, а через чотири хвилини він оформив дубль.

Розв'язка настала за чотири хвилини до кінця матчу, коли Ігор Чернявський класно хитнув суперника і точно пробив у ближній кут, вивівши ХІТ вперед. За дві хвилини до сирени Юрія Сагайдачний невдало зіграв на чужій половині майданчика і м'яч рикошетом від Олександра Педяша влетів у сітку порожніх воріт.

Неймовірний успіх для ХІТа з урахуванням його молодої історії у футзалі – це чемпіонство стало третім поспіль.

У той же час друге місце для Aurora – найкращий результат в історії команди Євгена Задорожного після третього місця минулого сезону за підсумками регулярного чемпіонату.

ХІТ - Aurora 4:2

Голи: Шеремета, 16, Сметаненко, 21, Чернявський, 36, Педяш, 38 — Моспан, 27, 31.

Нагадаємо, раніше SkyUp став бронзовим призером чемпіонату України.