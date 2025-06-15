Футзал

У серії матчів за третє місце кияни були сильнішими за хмельницький Сокіл.

SkyUp у втішному фіналі за третє місце у футзальній Екстра-лізі був сильнішим за хмельницький Сокіл, здобувши бронзові нагороди чемпіонату України.

Четверта гра серії завершилась з рахунком 5:2 на користь київської команди, а загальний рахунок у серії став 3:1.

Рахунок у матчі було відкрито на шостій хвилині зусиллями Джонатана Боба, після чого за шість хвилин до кінця першого тайму Максим Літвінов подвоїв перевагу господарів майданчика.

Через 44 секунди Джонні збільшив рахунок до 3:0, а на третій хвилині другого тайму Лукас довів рахунок до розгромного.

Хмельницька команда змогла відповісти за дев'ять хвилин до кінця матчу, а автором голу став воротар Сергій Шевченко, який точно пробив з дальньої дистанції. Через кілька десятків секунд Літвінов оформив дубль, пробивши низом зі штрафного. За хвилину до кінця остаточну крапку в матчі поставив Шевченко, який оформив дубль.

Додамо, що за підсумками регулярного чемпіонату Сокіл був третім, а SkyUp – четвертим.

SkyUp — Сокіл 5:2

Голи: Боб, 6, Літвінов, 14, 31, Джонні, 15, Лукас, 23 — Шевченко, 31, 39.

