Германия

Защитник Ганновера Тимо Хюберс в ближайшее время будет находиться дома на карантине.

Центрбек Ганновера Тимо Хюберс стал первым среди выступающих в Германии футболистов, у которого подтвердили коронавирус. Об этом диагнозе сообщил официальный сайт "96-х".

Предположительно, футболист был инфицирован в субботу. С тех пор он не контактировал ни с кем из товарищей по команде. Однако весь состав, а также тренерский штаб и персонал клуба сдали тесты на коронавирус.

Хюберс не поможет Ганноверу в матче против Динамо Дрезден, запланированном на 15-е марта.

В Германии, как и в ряде других стран мира, футбольные матчи будут проходить без зрителей в целях предотвращения распространения заболевания. Среди них – и игра 1/8 финала Лиги Европы между Вольфсбургом и Шахтером.