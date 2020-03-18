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  • Германия

    18 марта 2020, 21:55

    Сборная Германии пожертвовала 2,5 млн евро на борьбу с COVID-19

    Бундестим присоединилась к акции по борьбе с эпидемией коронавируса.

    Футболисты сборной Германии, Getty Images
    Футболисты сборной Германии, Getty Images 18 марта 2020, 21:55

    Футболисты сборной Германии решили присоединиться к борьбе с коронавирусом и пожертвовали в благотворительную организацию Wir Helfen внушительную сумму.

    Как сообщил полузащитник Леон Горецка в одной из своих социальных сетей, ему и его партнерам по национальной команде удалось собрать на социальные нужды 2,5 миллионов евро.

    Отметим, что пандемия COVID-19 затронула все сферы жизни, включая мир футбола. Из-за распространяющейся болезни все европейские чемпионаты, кроме первенств Турции и Беларуси, сделали паузу, а клубы ушли на карантин.

    Напомним, ранее Златан Ибрагимович объявил о сборе средств для борьбы с коронавирусом в Италии.

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