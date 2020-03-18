Сборная Германии пожертвовала 2,5 млн евро на борьбу с COVID-19

Германия

Бундестим присоединилась к акции по борьбе с эпидемией коронавируса.

Футболисты сборной Германии решили присоединиться к борьбе с коронавирусом и пожертвовали в благотворительную организацию Wir Helfen внушительную сумму.

Как сообщил полузащитник Леон Горецка в одной из своих социальных сетей, ему и его партнерам по национальной команде удалось собрать на социальные нужды 2,5 миллионов евро.

Отметим, что пандемия COVID-19 затронула все сферы жизни, включая мир футбола. Из-за распространяющейся болезни все европейские чемпионаты, кроме первенств Турции и Беларуси, сделали паузу, а клубы ушли на карантин.

Напомним, ранее Златан Ибрагимович объявил о сборе средств для борьбы с коронавирусом в Италии.