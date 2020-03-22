Немецкий клуб не стал раскрывать имена футболистов, у которых COVID-19.
Фото: eintracht.de
22 марта 2020, 00:20
Официальный сайт Айнтрахта сообщил, что два игрока команды заболели коронавирусом.
Вся команда прошла тест на COVID-19: 23 футболиста здоровы, а еще два заразились.
При этом, пресс-служба клуба не уточняет, кто болен на коронавирус. Дополнительные результаты огласят в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что клубы Бундеслиги потеряют 740 миллионов евро, если чемпионат не возобновится.
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