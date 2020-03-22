Германия

Немецкий клуб не стал раскрывать имена футболистов, у которых COVID-19.

Официальный сайт Айнтрахта сообщил, что два игрока команды заболели коронавирусом.

Вся команда прошла тест на COVID-19: 23 футболиста здоровы, а еще два заразились.

При этом, пресс-служба клуба не уточняет, кто болен на коронавирус. Дополнительные результаты огласят в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что клубы Бундеслиги потеряют 740 миллионов евро, если чемпионат не возобновится.

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