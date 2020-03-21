Легендарный защитник Милана сдал положительный тест на COVID-19.
Паоло Мальдини, Getty Images
21 марта 2020, 22:31
Экс-футболист Милана и сборной Италии Паоло Мальдини сдал позитивную пробу на коронавирус, сообщил официальный сайт "россонери".
51-летний функционер контактировал со знакомым, от которого, судя по всему, и заразился. У Паоло были подходящие симптомы, которые подтвердились медицинским тестом.
Читайте также: Как коронавирус разрушает мировой футбол
Также на коронавирус болен Даниэль Мальдини – сын Паоло. Он выступает за молодежный состав Милана, а некоторое время занимался с основной.
На протяжении двух недель семейство Мальдини находилось дома в самоизоляции. Они и дальше не будут контактировать с другими до полного выздоровления.
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у Пауло Дибалы.