Германия

Футболисты "горняков" работают в парах, сохраняя безопасную дистанцию между собой.

Руководство Шальке 04 приняло решение возобновить тренировки команды, несмотря на пандемию коронавируса в Европе.

Как сообщает Bleacher Report, футболисты "горняков" вышли с двухнедельного карантина и приступили к занятиям на футбольном поле. Игроки работают в парах и тренируются на безопасной дистанции друг от друга.

Напомним, что Вольфсбург стал первой командой из топ-чемпионатов, которая возобновила тренировки.

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