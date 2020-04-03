Футболисты "горняков" работают в парах, сохраняя безопасную дистанцию между собой.
Игроки Шальке 04, Getty Images
03 апреля 2020, 07:20
Руководство Шальке 04 приняло решение возобновить тренировки команды, несмотря на пандемию коронавируса в Европе.
Как сообщает Bleacher Report, футболисты "горняков" вышли с двухнедельного карантина и приступили к занятиям на футбольном поле. Игроки работают в парах и тренируются на безопасной дистанции друг от друга.
Напомним, что Вольфсбург стал первой командой из топ-чемпионатов, которая возобновила тренировки.
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