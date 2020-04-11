Желсон Фернандес уверен, что чемпионат Германии продолжится в конце мая.
Желсон Фернандес, Getty Images
11 апреля 2020, 19:28
Хавбек Айнтрахта Желсон Фернандес ожидает возобновления текущего сезона.
"Матчи будут проходить без зрителей, когда сезон возобновится. Думаю, это произойдет в конце мая. Невозможно представить, что летом мы будем играть перед 50 тысячами болельщиков. Это неправильно".
"Футбол без болельщиков – это неправильно, но нам придется так сделать. Финансовые причины слишком веские, чтобы мы не играли", — приводит слова Желсон Фернандес BBC.
В текущем сезоне в рамках Бундеслиги Желсон Фернандес провел девять матчей и не отличился результативными действиями.
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