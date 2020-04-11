Германия

Желсон Фернандес уверен, что чемпионат Германии продолжится в конце мая.

Хавбек Айнтрахта Желсон Фернандес ожидает возобновления текущего сезона.

"Матчи будут проходить без зрителей, когда сезон возобновится. Думаю, это произойдет в конце мая. Невозможно представить, что летом мы будем играть перед 50 тысячами болельщиков. Это неправильно".

"Футбол без болельщиков – это неправильно, но нам придется так сделать. Финансовые причины слишком веские, чтобы мы не играли", — приводит слова Желсон Фернандес BBC.

В текущем сезоне в рамках Бундеслиги Желсон Фернандес провел девять матчей и не отличился результативными действиями.

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