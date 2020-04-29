Германия

В Германии увеличилось количество зараженных после снятия некоторых карантинных ограничений.

Немецкая Бундеслига рискует не возобновиться 9 мая, как планировалось ранее, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает Bild.

В Германии резко увеличилось количество заразившихся из-за снятия некоторых карантинных мер. В целом в стране зарегистрировано 155 193 случая заражения коронавирусом, из которых 1 018 новых заражений зафиксировано за минувшие сутки. Кроме того за последние 24 часа в Германии скончались 140 человек и общее количество летальных случаев возросло до 5 750.

Читайте также: Когда вернется футбол после коронавируса — планы чемпионатов

Таким образом, возобновление футбольного сезона 9 мая под большим вопросом. Окончательный вердикт в скором времени может огласить канцлер Германии Ангела Меркель.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.