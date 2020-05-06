Германия

Немецким клубам может не понадобиться двухнедельный карантин.

Сезон в Бундеслиге все же может возобновиться 15 мая, сообщает в своем твиттере журналист Рафаэль Хонигштайн.

Накануне появилась информация, что канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на двухнедельном карантине для всех спортивных команд. Из-за этого борьба в немецком чемпионате может возобновиться не ранее 22 мая.

Однако, как сообщает Хонигштайн, в обновленном варианте распоряжения правительства речь идет лишь о недельном карантине, что позволит матчам Бундеслиги начаться 15 мая, как и планировалось ранее.

Ранее сообщалось, что среди игроков Баварии не выявили коронавируса.

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