Немецким клубам может не понадобиться двухнедельный карантин.
Боруссия Д - Бавария, Getty Images
06 мая 2020, 15:56
Сезон в Бундеслиге все же может возобновиться 15 мая, сообщает в своем твиттере журналист Рафаэль Хонигштайн.
Накануне появилась информация, что канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на двухнедельном карантине для всех спортивных команд. Из-за этого борьба в немецком чемпионате может возобновиться не ранее 22 мая.
Однако, как сообщает Хонигштайн, в обновленном варианте распоряжения правительства речь идет лишь о недельном карантине, что позволит матчам Бундеслиги начаться 15 мая, как и планировалось ранее.
Ранее сообщалось, что среди игроков Баварии не выявили коронавируса.
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