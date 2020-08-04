Германия

DFL постепенно планирует вернуть болельщиков на стадионы.

Немецкая футбольная лига (DFL) организовала внеплановое общее собрание клубов Первой и Второй Бундеслиги, на котором решался вопрос о постепенном возвращении болельщиков на стадионы.

Как сообщает Kicker, на собрании приняли решение внести четыре временных изменения на следующий сезон, дабы обезопаситься от появления новых случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, в кампании-2020/21 будет запрещен выезд фанатов гостевой команды до конца 2020 года и продажа алкоголя на стадионах до 31 октября. Кроме того, залы ожидания на аренах будут закрыты до 31 октября, а немецкие клубы обязались обеспечить сбор данных о покупателях билетов.

Напомним, что начало нового сезона в Бундеслиге запланировано на 18 сентября. Трансферное окно в Германии открылось 15 июля, а закроется 5 октября.