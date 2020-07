Пандемия коронавируса изменила планы в почти всех сферах деятельности человека, в том числе и привычную футбольную жизнь. Ввиду смещения розыгрышей национальных первенств, еще и на разный срок в разных странах, большим вопросом стали даты трансферного окна.

Переходы игроков из одной команды в другую — одно из самых ожидаемых событий в мировом футболе. FIFA в чрезвычайных условиях признала тот факт, что придется вносить коррективы в обычный график, касающийся регистрации трансферов и контрактов.

Итак, Football.ua рассказывает о том, когда откроется летнее трансферное окно в ТОП-5 европейских чемпионатах.

Летнее трансферное окно 2020 года в Англии откроется в понедельник, 27-го июля, через день после окончания текущего сезона АПЛ.

Закроется же окно переходов 5 октября, как и рекомендует УЕФА. Ранее трансферы в Англии осуществлялись в период с 10 июня по первое сентября.

Premier League Shareholders have agreed on the dates for the Summer 2020 Transfer Window



The window will open for 10 weeks, starting 27 July and ending 5 October



