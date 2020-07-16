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Football.ua рассказывает о том, когда откроется летнее трансферное окно.

Пандемия коронавируса изменила планы в почти всех сферах деятельности человека, в том числе и привычную футбольную жизнь. Ввиду смещения розыгрышей национальных первенств, еще и на разный срок в разных странах, большим вопросом стали даты трансферного окна.

Переходы игроков из одной команды в другую — одно из самых ожидаемых событий в мировом футболе. FIFA в чрезвычайных условиях признала тот факт, что придется вносить коррективы в обычный график, касающийся регистрации трансферов и контрактов.

Итак, Football.ua рассказывает о том, когда откроется летнее трансферное окно в ТОП-5 европейских чемпионатах.

АПЛ

Летнее трансферное окно 2020 года в Англии откроется в понедельник, 27-го июля, через день после окончания текущего сезона АПЛ.

Закроется же окно переходов 5 октября, как и рекомендует УЕФА. Ранее трансферы в Англии осуществлялись в период с 10 июня по первое сентября.

Premier League Shareholders have agreed on the dates for the Summer 2020 Transfer Window



The window will open for 10 weeks, starting 27 July and ending 5 October



Full details: https://t.co/G9uDlrx3ii pic.twitter.com/SFvK4mVZsC — Premier League (@premierleague) July 15, 2020

Серия А

Текущий розыгрыш чемпионата в Серии А подойдет к концу 2-го августа, однако трансферное окно в Италии откроется 1-го сентября, когда при нормальном порядке вещей оно раньше закрывалось.

Тем не менее, несмотря на промежуток между завершением чемпионата и открытием трансферного окна, ожидается, что множество сделок будут подтверждены во время него.

Закроется же трансферное окно в Италии 5-го октября в соответствии с рекомендацией УЕФА.

Бундеслига

Сезон в чемпионате Германии уже подошел к концу, а потому команды вполне могут заниматься комплектацией состава на следующий розыгрыш турнира.

Трансферное окно в Германии открылось 15-го июля, а закроется 5-го октября.

Отметим, что период переходов для немецких команд уже открывался на один день, 1 июля, чтобы можно было зарегистрировать игроков, с которыми контракты были подписаны ранее.

Ла Лига

В Испании летнее трансферное окно должно открыться после завершения розыгрыша текущего чемпионата — 18-го июля.

Как уже упоминалось, рекомендация УЕФА гласит о закрытии периода переходов до 5-го октября включительно.

Ранее были установлены сроки периода регистрации игроков: с 1 июля по 1 сентября.

Лига 1

В отличие от других чемпионатов ТОП-5 Франция приняла решение досрочно завершить сезон, что оказало влияние и на трансферный период.

Так, французские клубы могут оформлять сделки между собой уже с 10-го июня. Пока что нет точной информации о выходе на "общий рынок", а также ожидается, что трансферное окно во Франции закроется 1-го сентября.