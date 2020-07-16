Football.ua рассказывает о том, когда откроется летнее трансферное окно.
Презентация Эдена Азара в Реале, Getty Images
16 июля 2020, 12:48
Пандемия коронавируса изменила планы в почти всех сферах деятельности человека, в том числе и привычную футбольную жизнь. Ввиду смещения розыгрышей национальных первенств, еще и на разный срок в разных странах, большим вопросом стали даты трансферного окна.
Переходы игроков из одной команды в другую — одно из самых ожидаемых событий в мировом футболе. FIFA в чрезвычайных условиях признала тот факт, что придется вносить коррективы в обычный график, касающийся регистрации трансферов и контрактов.
Итак, Football.ua рассказывает о том, когда откроется летнее трансферное окно в ТОП-5 европейских чемпионатах.
АПЛ
Летнее трансферное окно 2020 года в Англии откроется в понедельник, 27-го июля, через день после окончания текущего сезона АПЛ.
Закроется же окно переходов 5 октября, как и рекомендует УЕФА. Ранее трансферы в Англии осуществлялись в период с 10 июня по первое сентября.
Серия А
Текущий розыгрыш чемпионата в Серии А подойдет к концу 2-го августа, однако трансферное окно в Италии откроется 1-го сентября, когда при нормальном порядке вещей оно раньше закрывалось.
Тем не менее, несмотря на промежуток между завершением чемпионата и открытием трансферного окна, ожидается, что множество сделок будут подтверждены во время него.
Закроется же трансферное окно в Италии 5-го октября в соответствии с рекомендацией УЕФА.
Бундеслига
Сезон в чемпионате Германии уже подошел к концу, а потому команды вполне могут заниматься комплектацией состава на следующий розыгрыш турнира.
Трансферное окно в Германии открылось 15-го июля, а закроется 5-го октября.
Отметим, что период переходов для немецких команд уже открывался на один день, 1 июля, чтобы можно было зарегистрировать игроков, с которыми контракты были подписаны ранее.
Ла Лига
В Испании летнее трансферное окно должно открыться после завершения розыгрыша текущего чемпионата — 18-го июля.
Как уже упоминалось, рекомендация УЕФА гласит о закрытии периода переходов до 5-го октября включительно.
Ранее были установлены сроки периода регистрации игроков: с 1 июля по 1 сентября.
Лига 1
В отличие от других чемпионатов ТОП-5 Франция приняла решение досрочно завершить сезон, что оказало влияние и на трансферный период.
Так, французские клубы могут оформлять сделки между собой уже с 10-го июня. Пока что нет точной информации о выходе на "общий рынок", а также ожидается, что трансферное окно во Франции закроется 1-го сентября.