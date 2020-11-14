Немецкий клуб не стал разглашать имя футболиста основного состава по его персональной просьбе.
Брель Эмболо, Getty Images
14 ноября 2020, 14:56
Как сообщает официальный сайт менхенгладбахской Боруссии, один из игроков основного состава получил положительный результат теста на коронавирус COVID-19 во время запланированного в середине текущей недели тестирования.
По персональной просьбе футболиста, клуб принял решение не сообщать его имя, но отметил, что игрок уже находится на карантине в домашних условиях.
Остальные футболисты и члены клуба, после прохождения консультаций с отделом здравоохранения клуба, не будут помещены на самоизоляцию, и ограничатся лишь соблюдением правил гигиены и дистанции.
В заявлении клуба также было указано, что повторное глобальное тестирование в команде не дало никаких положительных результатов.
Напомним, что Боруссия из Менхенгладбаха является соперником донецкого Шахтера по группе B в Лиге чемпионов УЕФА, и после трех сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу квартета.