Германия

Немецкий клуб не стал разглашать имя футболиста основного состава по его персональной просьбе.

Как сообщает официальный сайт менхенгладбахской Боруссии, один из игроков основного состава получил положительный результат теста на коронавирус COVID-19 во время запланированного в середине текущей недели тестирования.

По персональной просьбе футболиста, клуб принял решение не сообщать его имя, но отметил, что игрок уже находится на карантине в домашних условиях.

Остальные футболисты и члены клуба, после прохождения консультаций с отделом здравоохранения клуба, не будут помещены на самоизоляцию, и ограничатся лишь соблюдением правил гигиены и дистанции.

В заявлении клуба также было указано, что повторное глобальное тестирование в команде не дало никаких положительных результатов.

Напомним, что Боруссия из Менхенгладбаха является соперником донецкого Шахтера по группе B в Лиге чемпионов УЕФА, и после трех сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу квартета.