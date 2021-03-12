Германия

Наставник мюнхенского клуба высказался о планах на карьеру.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную Германии после ухода Йоахима Лева.

"Время в сборной было очень хорошим и успешным меня, особенно с Левом во главе. Он прекрасный человек. Между нами было абсолютно доверительное сотрудничество.

В Баварии сейчас происходит то же самое. У меня есть команда, с которой мне очень нравится работать, есть отличные сотрудники. У меня контракт до 2023-го года, и я хочу продолжать успешно работать в Баварии и выигрывать трофеи. Нет времени размышлять о моем будущем", – приводит слова Флика официальный сайт мюнхенского клуба.

Ранее сообщалось, что наставник РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн — главный претендент возглавить Баварию в случае ухода Флика в сборную Германии.

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