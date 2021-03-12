Наставник мюнхенского клуба высказался о планах на карьеру.
Ханс-Дитер Флик, getty images
12 марта 2021, 19:51
Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную Германии после ухода Йоахима Лева.
"Время в сборной было очень хорошим и успешным меня, особенно с Левом во главе. Он прекрасный человек. Между нами было абсолютно доверительное сотрудничество.
В Баварии сейчас происходит то же самое. У меня есть команда, с которой мне очень нравится работать, есть отличные сотрудники. У меня контракт до 2023-го года, и я хочу продолжать успешно работать в Баварии и выигрывать трофеи. Нет времени размышлять о моем будущем", – приводит слова Флика официальный сайт мюнхенского клуба.
Ранее сообщалось, что наставник РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн — главный претендент возглавить Баварию в случае ухода Флика в сборную Германии.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.