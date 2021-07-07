Германия

Немецкий специалист в предвкушении своего первого сезона во главе гранда Бундеслиги.

Новоиспеченный главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн поделился впечатлениями от перехода в мюнхенский клуб.

"Я прекрасно себя чувствую, очень рад стать тренером Баварии. Это будет захватывающая предсезонная подготовка и еще более захватывающий сезон. Я рад, что уже сегодня проведу первую тренировку.

Думаю, в прошлом вы всегда видели, что я очень довольно эмоционален и громко говорю. Я, конечно, не смогу полностью от этого избавиться. За время работы в Баварии обязательно что-то изменится. Но я все равно останусь эмоциональным", — сказал немецкий специалист.

Ранее Бавария официально представила Юлиана Нагельсманна.

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