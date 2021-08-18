Германия

Главный тренер Баварии не намерен останавливаться на своем первом трофее.

Юлиан Нагельсманн не считает победу Баварии в Суперкубке Германии над Боруссией Д своей заслугой, однако намерен принести клубу много трофеев.

"Суперкубок — это награда за минувший сезон, и это заслуга Ханси Флика и его команды, – цитирует Bild главного тренера Баварии. – И все-таки я рад, что в моей коллекции появился первый трофей. Но это только начало".

"Я слышал не раз, что у меня мелкие зубы, как у хомячка. Так вот, этими острыми зубками я намерен выгрызать титулы для Баварии".

Стоит отметить, что первая же победа у руля Баварии принесла Нагельсманну трофей. До этого под руководством нового тренера Бавария трижды проиграла в товарищеских матчах и сыграла вничью в первом туре Бундеслиги с Боруссией М.