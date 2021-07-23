Тесты

В день рождения немецкого специалиста мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Юлиан Нагельсманн — один из самых молодых и талантливых тренеров современного футбола. Его тренерский путь начался с молодежных команд в Бундеслиге, но затем его карьера повернулась лицом к более топовым командам немецкого футбола.

На сегодняшний день талантливый немец будто бы стал неотъемлемой частью Бундеслиги, где он творил чудеса с Лейпцигом не только на территории Германии, но и в еврокубках.

Впереди у него новый и более серьезный вызов — этим летом Юлиан возглавил мюнхенскую Баварию и все ждут от него только одного — победы во всех турнирах.

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