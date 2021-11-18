Германия

У мюнхенского клуба небольшие проблемы с составом на предстоящий матч в Бундеслиге.

Полузащитник Баварии Йосуа Киммих и нападающий Кингсли Коман не смогут помочь своей команде в предстоящем матче 12 тура немецкой Бундеслиги против Аугсбурга. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Как сообщил на пресс-конференции главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн, Киммих контактировал с человеком, у которого может быть выявлен коронавирус. Из-за этого он пропустил сегодняшнюю тренировку.

В то же время у Комана небольшая мышечная травма и он пропустит игру в качестве меры предосторожности.

Напомним, лишь несколько дней назад сообщалось, что Киммих, Серж Гнабри и Джамал Мусиала вылечились от коронавируса.

Напомним, матч Аугсбург — Бавария пройдет завтра, 19 ноября, в 21:30 по киевскому времени.