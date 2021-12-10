Германия

Известный футбольный агент высказался об уровне зарплат в чемпионате Германии.

Известный футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы многих звездных футболистов, высказался об уровне зарплат в чемпионате Германии.

Кроме того, нидерландец прокомментировал возможность трудоустройства своего клиента Поля Погба в Бундеслиге.

"У немцев особый менталитет, поэтому переход Погба в чемпионат Германии невозможен. Клубы Бундеслиги не будут платить такую зарплату, которая у моего клиента. Даже Бавария ее не станет платить, если сможет.

В Германии самые низкие зарплаты среди топ-чемпионатов. У немцев в этом вопросе здоровая ситуация, я считаю это правильным. Правило "50+1" священно и это хорошо", — приводит слова Райолы Sport1.

Ранее Райола рассказал о возможных вариантах трудоустройства для Эрлинга Холанда.