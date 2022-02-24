Керівники німецького футболу засуджують напад на Україну.
ФК Аугсбург
24 февраля 2022, 21:00
Німецька футбольна ліга DFL у своїй офіційній заяві попросила клуби першої та другої Бундесліг вшанувати хвилиною мовчання загиблих в Україні після вторгнення військ РФ.
"Ми засуджуємо напад на Україну, а разом з ним на життя та домівки невинних людей.
Виконавчий комітет DFL рекомендує клубам першої та другої Бундесліги вшанувати хвилиною мовчання на знак миру та співчуття у наступному турі", — сказано в заяві DFL в твіттері.
Відзначимо, що українець Даниїл Сікан виступає за Ганзу в другій німецькій Бундеслізі.
Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!