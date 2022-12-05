ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хорватський голкіпер поділився своїми думками після гри з Японією.

Воротар збірної Хорватії Домінік Лівакович прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі проти Японії у серії післяматчевих пенальті.

"Відчуття неймовірні, насамперед через команду, атмосфера відмінна. Дякую вболівальникам, які прийшли підтримати.

Японці від початку відмінно пресингували. Ми виграли, коли нам було найважче. Це найкращий матч у моєму житті та найкращий момент у моїй кар'єрі", — наводить слова Лівакович Index.

Раніше повідомлялося, що Лівакович визнаний найкращим гравцем матчу Японія — Хорватія.