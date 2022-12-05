Хорватський голкіпер поділився своїми думками після гри з Японією.
Домінік Лівакович, Getty Images
05 грудня 2022, 23:39
Воротар збірної Хорватії Домінік Лівакович прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі проти Японії у серії післяматчевих пенальті.
"Відчуття неймовірні, насамперед через команду, атмосфера відмінна. Дякую вболівальникам, які прийшли підтримати.
Японці від початку відмінно пресингували. Ми виграли, коли нам було найважче. Це найкращий матч у моєму житті та найкращий момент у моїй кар'єрі", — наводить слова Лівакович Index.
Раніше повідомлялося, що Лівакович визнаний найкращим гравцем матчу Японія — Хорватія.