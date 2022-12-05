ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хорватський воротар став героєм матчу, коли настала серія післяматчевих пенальті.

Збірна Хорватії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі обіграла Японію у серії післяматчевих пенальті.

Найкращим гравцем цього протистояння став воротар збірної Хорватії Домінік Лівакович, який у серії пенальті взяв три одинадцятиметрові удари.

Також Лівакович зробив три сейви за основний та додатковий час матчу, який закінчився з рахунком 1:1.

У чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія зіграє проти переможця матчу Бразилія – Південна Корея.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Японія – Хорватія.