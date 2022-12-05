Хорватський воротар став героєм матчу, коли настала серія післяматчевих пенальті.
Домінік Лівакович, Getty Images
05 грудня 2022, 21:41
Збірна Хорватії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі обіграла Японію у серії післяматчевих пенальті.
Найкращим гравцем цього протистояння став воротар збірної Хорватії Домінік Лівакович, який у серії пенальті взяв три одинадцятиметрові удари.
Також Лівакович зробив три сейви за основний та додатковий час матчу, який закінчився з рахунком 1:1.
У чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія зіграє проти переможця матчу Бразилія – Південна Корея.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Японія – Хорватія.