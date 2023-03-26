Німеччина

Півзахисник Баварії прокоментував рішення стосовно головного тренера клубу.

Збірна Німеччини не бере участі в кваліфікації чемпіонату Європи-2024 через те, що є господарем майбутнього турніру, тому на тлі товариських матчів національної команди набагато більш жваво виглядає історія зі звільненням головного тренера мюнхенської Баварії Юліана Нагельсманна.

Півзахисник "Бундестім" та "Рекордмайстера" Леон Горецка прокоментував останні події в його клубів.

"Я б збрехав, якщо б сказав, що останні кілька днів не вплинули на мене. Це було надзвичайно важко.

У нас були дуже близькі стосунки з Юліаном. Я, мабуть, бачив його частіше, ніж свою родину. Це був шок!

Це щось надзвичайне, наскільки швидко все може змінюватись у футболі. Але тепер ми маємо довести його відмінну роботу до логічного завершення.

Я був би дурнем, якби суперечив власному босу. Особисто у мене точно не було тріщин у відносинах із Юліаном. Але я не знаю, які стосунки в нього були з іншими гравцями. Для мене Нагельсманн завжди був чудовою людиною", — заявив німецький виконавець.

Нагадаємо, що на місце Нагельсманна вже призначили колишнього тренера лондонського Челсі Томаса Тухеля.