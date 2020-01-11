Италия

Football.ua представляет анонс матча 19-го тура чемпионата Италии между Интером и Аталантой.

В 19-м туре первенства Серии А на Джузеппе Меацца сойдутся лидер чемпионата Интер, обладающий лучшей защитой лиги, и рвущаяся в Топ-4 Аталанта, забившая в нынешнем сезоне больше всех мячей.

Интер — Аталанта

Суббота, 11 января, 21:45. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр — Джанлука Рокки. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Интер, надеющийся завершить первый круг чемпионата Италии на первом месте (пусть и по дополнительным показателям), встретится с Аталантой в очень неудобный для себя момент. Мало того, что бергамаски сейчас находятся в блестящей форме, так еще Антонио Конте лишился из-за дисквалификаций двух ключевых игроков — Шкриниара и Бареллу.

Несмотря на наличие такого убийственного дуэта, как Лукаку — Мартинес, забивших на двоих 30 мячей во всех турнирах сезона, основой успеха "змеев" была надежная оборона и фантастический Ханданович на воротах.

Заменить Шкриниара есть кем, и рядом с де Вреем наверняка сыграют Годин и Бастони, но оба они уступают в надежности словаку, который, без преувеличения, является краеугольным камнем обороны своей команды.

В отличие от Интера, который также не сможет рассчитывать на травмированных Асамоа и Д'Амброзио, у Аталанты никаких кадровых проблем нет. В прошлом туре на замену вышел Дуван Сапата, пропустивший конец прошлого года из-за травмы, но и он, и его соотечественник Муриэль пока не набрали идеальную форму.

Учитывая это, а также тот факт, что Барроу находится в шаге от перехода в Болонью, а юные Траоре и Пикколи еще не готовы играть с первых минут, да еще и в таком матче, Джан Пьеро Гасперини может начать поединок с атакующей тройкой в составе Малиновского, Гомеса и Иличича, а затем уже по мере необходимости, бросать в бой колумбийских "сикарио".

Интересные факты

– Команды провели между собой 122 матча во всех турнирах: 66 побед Интера, 25 — Аталанты и 31 ничья.

– В Серии А Интер принимал Аталанту 59 раз: 41 победа, 9 ничьих и 9 поражений.

– Беспроигрышная серия Интера в чемпионате составляет 11 матчей.

– Интер не проигрывает Аталантев последних пяти матчах во всех турнирах.

– Интер пропустил меньше всего мячей в нынешнем сезоне Серии А — 15.

– Аталанта забила больше всех мячей в нынешнем сезоне Серии А — 48.

– Последние два матча Серии А Аталанта выиграла со счетом 5:0.

– В минувшем сезоне матч Интер — Аталанта завершился со счетом 0:0.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Шкриниар, Барелла, Д'Амброзио, Асамоа (все — Интер).

прогноз 2:2

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