Интер — Наполи: прогноз букмекеров на полуфинал Кубка Италии

Италия

Вашему вниманию котировки букмекеров на первый полуфинальный матч Копа Италия.

На Сан-Сиро состоится первый полуфинальный поединок Кубка Италии, в котором Интер примет Наполи.

Ощутимое преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Антонио Конте. Так, коэффициент Parimatch на победу "нерадзурри" равен показателю 2.01, а на победу команды Дженнаро Гаттузо — 3.85. Ничейный исход возможен с показателем 3.6.

Читайте также: Интер — Наполи. Накануне

Проход Интера в следующий раунд по сумме двух матчей вероятен с коэффициентом 1.77, Наполи — 2.12.

Матч Интер — Наполи состоится сегодня, 12 февраля, в 21:45 на Сан-Сиро. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция первого полуфинала Кубка Италии.