Интер — Наполи: прогноз букмекеров на полуфинал Кубка Италии

Вашему вниманию котировки букмекеров на первый полуфинальный матч Копа Италия.
Наполи - Интер, Getty Images
12 февраля 2020, 10:38
На Сан-Сиро состоится первый полуфинальный поединок Кубка Италии, в котором Интер примет Наполи.
Ощутимое преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Антонио Конте. Так, коэффициент Parimatch на победу "нерадзурри" равен показателю 2.01, а на победу команды Дженнаро Гаттузо — 3.85. Ничейный исход возможен с показателем 3.6.
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Проход Интера в следующий раунд по сумме двух матчей вероятен с коэффициентом 1.77, Наполи — 2.12.
Матч Интер — Наполи состоится сегодня, 12 февраля, в 21:45 на Сан-Сиро. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция первого полуфинала Кубка Италии.
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