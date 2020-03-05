Италия

Игроки рискуют собственной жизнью из-за коронавируса.

В связи с эпидемией коронавируса в Европе, а особенно в Италии, президент местной ассоциации футболистов Дамиано Томмази выразил опасения насчет проведения Евро-2020.

"УЕФА должен рассмотреть возможность переноса чемпионата Европы, чтобы дать время завершиться национальным чемпионатам", — рассказал Томмази ANSA.

"Проблема с коронавирусом, она не только в Италии. Серия А в ближайшее время будет продолжаться без зрителей, но ведь среди футболистов также есть те, кто выступает за продолжение чемпионата и те, кто обеспокоен необходимостью играть".

"Мы примем все необходимые меры предосторожности, но футболисты на поле каждый раз подвергаются риску. Что еще хуже, так это то, что если один игрок заразится коронавирусом, вероятно, вся команда отправится на карантин", – сказал Томмази.

Напомним, что до официальной даты начала Евро-2020, которое стартует в Риме, осталось менее 100 дней.