Италия

Защитник Ювентуса призвал не паниковать и соблюдать меры предосторожности.

Ювентус официально подтвердил, что защитник Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус. Игрок уверяет, что с ним все в порядке.

"Да, у меня коронавирус – но не волнуйтесь, я в порядке. Призываю вас соблюдать правила, ведь этот вирус не делает исключений. Давайте сделаем это для самих себя, для наших любимых людей и тех, кто окружает нас", — цитирует Ругани журналист Фабрицио Романо.

Обнаружение коронавируса у Ругани приведет к карантину не только игроков Ювентуса, но и Интера, который недавно играл со "старой синьорой".

Матчи чемпионата Италии еще несколько дней назад были отменены как минимум до 3 апреля из-за вспышки эпидемии в стране.