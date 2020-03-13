Италия

Вслед за Маноло Габбьядини коронавирусом заразились Омар Колли, Альбин Экдаль, Антонио Ла Гумина, Мортен Торсби и доктор Амедео Больдари.

В Сампдории зафиксированы уже шесть случаев заражения коронавирусом — сообщил официальный сайт "блучеркьяти".

К нападающему Маноло Габбьядини, ставшему первым заболевшим в генуэзской команде, добавились защитник Омар Колли, полузащитники Альбин Экдаль и Мортен Торсби, форвард Антонино Ла Гумина и врач команды Амедео Бальдари.

Все они находятся на карантине у себя дома, и их состояние расценивается, как удовлетворительное.

Также на домашнем карантине находятся все сотрудники и футболисты клуба, чьи тесты на COVID-19 дали отрицательный результат.

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