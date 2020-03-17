Германия

Пандемия достигла немецкую команду.

Официальный сайт Герты сообщает, что один из футболистов первой команды сдал положительный тест на коронавирус.

Тем не менее, имя игрока, который подхватил болезнь, не уточняется. Отмечается, что отныне весь состав, тренеры и персонал уходят на двухнедельный карантин.

Ранее сообщалось, что первым футболистом Бундеслиги, который заболел на COVID-19, стал защитник Падерборна Лука Килиан.

Среди европейских команд больше всего от пандемии страдают испанские и итальянские клубы. К примеру, Валенсия сообщила, что в составе на коронавирус заразилась треть игроков.