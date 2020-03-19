Италия

В пятницу, 19 марта, состоится совещание представителей участников чемпионата Италии.

Клубы Серии А намерены прийти к общему решению о том, когда команды смогут возобновить тренировки — сообщает Corriere dello Sport.

В пятницу, 19 марта, в 12:00 по местному времени должно пройти совещание в удаленном режиме представителей команд Серии А, на котором выслушают доклады врачей команд и обсудят возможные даты возвращения к работе.

Предполагается, что с 3 апреля будут разрешены индивидуальные тренировки, а с 13 апреля — общие.

Некоторые клубы хотели начать тренироваться уже в понедельник, 16 марта, но очередной всплеск смертельных случаев в Италии заставил отказаться от этой авантюры.

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