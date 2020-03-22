Италия

Полузащитник Ромы Хавьер Пасторе считает, что нынешний сезон не будет доигран.

Серия А была приостановлена после 26 туров из-за коронавируса, и пока неясно, будет ли сезон вообще доигран.

"Посмотрим, будем ли мы играть в этом сезоне или уже в следующем. Честно говоря, думаю, этот сезон закончить будет невозможно, так как для подготовки нам нужно как минимум 20-30 дней тренировок".

"Все клубы потеряют деньги, но я думаю, что практически невозможно возобновить все с того места, на котором мы остановились. Даты все время будут сдвигать, придется переносить начало следующей кампании, а это нереально, ведь следующем летом пройдет чемпионат Европы и Кубок Америки и так далее", — приводит слова Хавьера Пасторе Football Italia со ссылкой на Radio Impacto.

Ранее Пасторе рассказал, что игроки Ромы отказались ехать в Севилью.